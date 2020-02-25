الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمه لموقعة الترجي التونسي



ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم في صالة الجيم وفقًا للبرنامج المحدد له لسرعة عودته إلى الملاعب في الفترة المقبلة.



ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم الجمعة لأهميته من الناحية الدفاعية وتطور مستواه في الفترة الماضية مع الفريق.

نفذ محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي وضعه الجهاز الفني له بسبب الإصابة التي سبق وتعرض لها قبل لقاء السوبر المصري أمام الأهلي.