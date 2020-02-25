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استعراض تاريخ مركز زراعة الكبد والجهاز الهضمي بحصور السفير الفرنسي بجامعة للمنصورة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:20 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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قام السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه سفير فرنسا في القاهرة والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة بزيارة تفقدية مركز جراحة الجهاز الهضمى ووحدة زراعة الكبد خلال زيارته الاولى للجامعة اليوم الثلاثاء.

تفقد السفير الوحدات والمراكز البحثية وبحث أوجه التعاون بين الجامعة والجانب الفرنسي، وكان غي استقباله الدكتور محمد الشوبرى مدير المركز، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، عدد من أعضاء التدريس بالمركز وفريق زراعة الكبد. 

شاركت بالحضور الدكتورة فرحة الشناوى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور. 

كما حضر الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية.

واستعرض الدكتور محمد الشوبرى نشأة المركز والجراحات المتخصصة التى يقوم بها لعلاج أمراض لجهاز الهضمى والكبد وان المركز تمتد خدماته الطبية لعلاج المصريين والمرضى من مختلف الدول العربية والافريقية كما يقدم المركز العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة الأطباء في جراحات ومناظير الجهاز الهضمى من مختلف الجامعات ووزارة الصحة والاطباء الزائرين من مختلف الدول.
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد الوهاب ان برنامج زراعة الكبد بدأ بالمركز منذ عام 2004 وتم اجراء أول حالة زراعة كبد عن طريق الاستعانة بخبير فرنسى ونقل خبراته الى الجانب المصرى لفريق زراعة الكبد واستمر بالنجاح حتى وصل الى اجراء أكثر من 700 حالة منهم 90 حالة العام الماضى بنسبة نجاح فائقة بنسبة 75 % رجال و25 % نساء واحتل الترتيب الرابع على العام من حيث المراكز المتخصصة بزراعة الكبد من متبرع حى وان البرنامج لديه لجنة لاخلاقيات الزرع وتشترط صلة القرابة من المتبرع حتى الدرجة الرابعة، وأن البرامج ليس فقط للمصرين من جميع محافظات مصر بل وايضا من مختلف الدول العربية حيث تم زرع لحالات من دول "اليمن – ليبيا – فلسطين – العراق – سوريا – الأردن". 

وأكد على أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي لدعم هذا البرنامج حيث يجرى حاليًا إجراء التوسعات للبرنامج عن طريق مبنى كامل لزراعة الكبد.
استعراض تاريخ مركز زراعة الكبد والجهاز الهضمي بحصور السفير الفرنسي بجامعة للمنصورة
استعراض تاريخ مركز زراعة الكبد والجهاز الهضمي بحصور السفير الفرنسي بجامعة للمنصورة
استعراض تاريخ مركز زراعة الكبد والجهاز الهضمي بحصور السفير الفرنسي بجامعة للمنصورة
استعراض تاريخ مركز زراعة الكبد والجهاز الهضمي بحصور السفير الفرنسي بجامعة للمنصورة
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الكلمات المفتاحية

مصر طب المنصورة رزاعة الكبد اخبار

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