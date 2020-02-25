التحالف العربي ضد تركيا ضربة قاضية تُنهي أحلام أردوغان بالمنطقة





أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن خطوات التحالف العربي ضد تركيا، أفضل عمل يساهم في تقليص الانتهاكات، التى يقوم بها النظام التركي ضد المنطقة العربية، ويدعم عملية الاستقرار في الأراضي العربية، ويحد من الأعمال التخريبية والتواجد العسكري لتركيا والتدخل في شئول البلدان العربية.





وأضاف مغردون، أن خبث أردوغان ومخططاتة انكشفت أمام المجتمع الدولي، ما جعل القادة والاجهزة الأمنية في الدولة العربية يعملون على تكوين تحالف يتصدى بكل قوة وحزم ضد المخطط التركي، الذى يسعي لتدمير الدول العربية والسيطرة على مواردها من خلال نشر الإرهاب والفوضي لشق الصف العرب، حسبما رصدت منصة مداد نيوز.





وأكد نشطاء أن البلدان العربية فاض بها الكيل من أفعال اردوغان، وعدم إلتزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية بشأن دول المنطقة، قائلين: "بسبب تدخل أردوغان في أفريقيا وطمعه في ثرواتها دول الخليج وليبيا وسوريا ومصر يقيمان تحالف عربي ضده، لمواجهة القوى الغاشمة التى يقوم بنشرها فى الأراضي العربية".



