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"الأعلى للإعلام" عن مبارك: عاش عمره من أجل السلام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:09 م
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
ميسون أبو الحسن
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية اليوم.


وقال المجلس في بيان له، منذ قليل: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للقاء رب العالمين متدرعًا إلى المولى عز وجل، أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

 

وأضاف المجلس في بيانه، إن الرئيس الراحل كان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وعاش عمره من أجل السلام ورفع العلم المصري فوق أرض طابا بسيناء العزيزة، وضرب القدوة والمثل للمواطن المصري الذي يحترم الدستور والقانون، وأعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، محافظًا على وحدته في ظل ظروف صعبة، وأقام علاقات دولية متميزة على كافة الأصعدة، وكان داعمًا لقضايا الأمتين العربية والإسلامية .

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