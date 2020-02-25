بسبب كورونا.. البحرين تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس

أعلنت البحرين، الثلاثاء، تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك عدد المصابين في المملكة إلى 17 شخصا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزارة، فإن المصابين بحرينيون وسعوديون، وجميعهم قادمون من إيران.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة.