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"البيطريين" تهيب بالمرشحين عدم طباعة الدعاية الانتخابية بالأرقام

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
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أهاب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، بكافة الأطباء البيطريين المرشحين للمقاعد الشاغرة، بانتخابات النقيب العام، والتجديد النصفى للنقابة، ومجالس النقابات الفرعية، لعام 20192020، عدم الإعلان أو طباعة أي مطبوعات للدعاية الانتخابية، بالأرقام إلا بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المُرشحين، وذلك طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأوضح "رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي"، أن ذلك نتيجة لتقدم عددا من الأطباء البيطريين الذين تم استبعادهم من العملية الانتخابية، بتظلمات وحركوا دعاوى قضائية، سيتم نظرها بالمحكمة، خلال جلسة في الأول من مارس 2020، والتي قد تؤدى إلى إعادة عددا منهم إلى الانتخابات مُجددا، مما سيؤدى إلى حدوث تغييرات في أرقام المُرشحين، مشيرا إلى أن الكشوف النهائية سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية، بعد يوم 10 مارس 2020.
"البيطريين" تهيب بالمرشحين عدم طباعة الدعاية الانتخابية بالأرقام
"البيطريين" تهيب بالمرشحين عدم طباعة الدعاية الانتخابية بالأرقام
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الكلمات المفتاحية

المرشحين العامة للأطباء البيطريين التجديد النصفي

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