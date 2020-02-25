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مفيد شهاب يعود إلى القاهرة لحضور جنازة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:49 م
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الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب
هدير حمزة
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أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجلس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أنه سيعود إلى القاهرة غدا، لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتواجده خارج القاهرة في مؤتمر عمل.

يذكر أن الدكتور مفيد شهاب شغل منصب وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

ومن المقرر إقامة جنازة للرئيس الراحل، غدًا الأربعاء، بعد صلاة الظهر ومن المحتمل أن تكون جنازة عسكرية.
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وفاة الرئيس حسني مبارك جنازه عسكريه جنازة مبارك الدكتور مفيد شهاب

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