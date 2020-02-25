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فايلر يُجهز مفاجأة كبري لـ "صن داونز"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:46 م
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الاهلي
الاهلي
عمر محمد
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خبراً ساراً قبل مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة صن داونز الجنوب إفريقي صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة من أجل خوض مباراة الذهاب أمام المارد الأحمر.

وأبلغ الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بجاهزية رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق فنياً وبدنياً لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب رمضان صبحي عن المشاركة في مباريات النادي الأهلي في الفترة الماضية منذ تعرضه للإصابة في العضلة الخليفة ولكنه بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بشكل قوي مع القلعة الحمراء.

ويحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي موقفه من الاعتماد على رمضان صبحي في التشكيل الأساسي أو الإبقاء عليه كورقة رابحة على مقاعد البدلاء في التدريبات القادمة قبل موقعة بطل جنوب إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بعثة صن داونز الأهلي

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