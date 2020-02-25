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صابرين ناعية "مبارك": "ما الذي بينك وبين ربك لتنتظر حتى سماع آخر حكم براءة لك"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:20 م
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صابرين
صابرين
لمياء علي
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حرصت الفنانة صابرين على نعي وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت صابرين بكلمات مؤثرة قائلة: ‏‎‏الله يرحمك ماألذي بينك وبين ربك لتنتظر حتي تسمع اخر حكم براءه لك ولأولادك وما أعظم هذه الآيه سبحانك ربي إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها وداعا صاحب الضربة والطلعة الجوية، الأب الرئيس.
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وحرص عدد كبير من النجوم على نعي الراحل مبارك بكلمات مؤثرة، وأثار خبر وفاته ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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