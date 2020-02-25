بسمة وهبة ناعية "مبارك": "عملنا كرامة وهيبة وعيشنا في خير وسلام"

نعت الإعلامية، بسمة وهبة، "الرئيس مبارك" بنبرة من الحزن والأسي على فقدانة وقامت بالكثير من المدح والعرفان بأنة صنع للشعب المصري كرامة وهيبة وعيشة في خير وسلام.



نشرت الإعلامية" بسمة وهبة" عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة للرئيس الراحل محمد حسني مبارك قاصدة نعية.



وعلقت "وهبة"، على الصورة قائلة: "كبرنا لاقيناه واتربينا في عهده أب المصريين حافظ علي الأرض والعرض وعملنا كرامة وهيبة وعيشنا في خير وسلام... مات أبو المصريين بعد برائة أولادة مات علي أرض مصر.. الله يرحمة رحمة واسعة يارب الله يرحمك يا ريس".



يشار إلي أن الرئيس "حسني مبارك" حكم مصر بعد الرئيس السادات لمدة 30عاماً، وهو من محافظة المنوفية مركز بركة السبع، وصاحب الضربة الجوية الأولى ولة العديد من الإنجازات مثل أنة شارك في حرب أكتوبر 73 ولكن الشعب المصري اقامو ثوره يناير 2011 قاصدين خلعة من الحكم، عاني مبارك بعدها بالكثير من الأمراض التي أدت لوفاته اليوم.