طريقة تحضير بانيه الجمبري

المقادير

- الجمبري : 600 غراماً

- البيض : 3 حبات

- بقسماط : 2 كوب

- الماء : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- ملح : رشّة

- ثوم بودرة : رشّة

- الزيت : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.

أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.

ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.

اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.

غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.

حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

وزّعي الجمبري في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.