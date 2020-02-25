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ترامب: قريبون جدًا من اكتشاف لقاح لفيروس كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
هديل هاشم
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وسط تصاعد المخاوف من أن يتحول تفشي فيروس كورونا إلى وباء، دافع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اليوم الثلاثاء، عن إعادة ما يقرب من عشرين أمريكيًا يعانون من المرض، مضيفًا "إننا قريبون جدًا من اكتشاف لقاح".

ووفقًا لصحيفة "نيوزوويك"، طُلب من الرئيس خلال مؤتمر صحفي في الهند التعليق على تعليقاته الانتقادية بشأن الإدارة السابقة في عام 2014 عندما كان من المقرر إعادة مريض إيبولا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "شعرت أنه يتعين علينا إعادتهم، إنهم أمريكيون، ويجب أن نعيدهم، ولكن مع الإيبولا، المرض متفجر للغاية".

وقال ترامب إن معدل الوفيات بسبب الإيبولا كان "مئة في المئة افتراضيًا"، مقارنة بـ "واحد أو اثنين في المئة" لفيروس كورونا، أو COVID-19.

وصرح ترامب عن تفشي فيروس كورونا في بداية اجتماع مائدة مستديرة في نيودلهي: "أعتقد أنه مشكلة وستزول".

واستشهد ترامب أيضًا بخطة إنفاق بقيمة 2.5 مليار دولار أرسلتها إدارته إلى الكونجرس لمكافحة تفشي المرض، بما في ذلك للمساعدة في تطوير لقاح.

"لقد درسوها الآن، وهم يعرفون الكثير، في الواقع، نحن قريبون جدًا من اكتشاف لقاح"، وأكد ترامب: وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 53 حالة، معظمهم كانوا ركاب سابقين على متن السفينة "دايموند برنسيس"، وفقًا لشبكة CBS News.

ويبلغ عدد القتلى أكثر من 2700 شخص في جميع أنحاء العالم ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين أكثر من 80،000.
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الكلمات المفتاحية

لقاح فيروس كورونا ترامب الهند الصين

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