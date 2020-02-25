عضو بـ"دفاع البرلمان" عن وفاة مبارك: وهب حياته لخدمة الوطن

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر فقدت اليوم رجلا من رجال القوات المسلحة الأوفياء وهو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذي توفي عن عمر يناهزال 92 عاما بعد صراع مع المرض.



وأضاف "العوضي" في تصريح إلى "الفجر"، أن حسني مبارك وهب حياته للقوات المسلحة ولخدمة الوطن وكان له دورا كبيرا في انتصار حرب أكتوبر المجيدة كقائد للقوات الجوية، بالإضافة إلى أنه حكم مصر لمدة 30 عاما.



وتقدم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بخالص العزاء لأسرة الراحل ولقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة ولكافة مؤسسات الدولة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.



كما أعلنت الرئاسة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.



وتوفي "مبارك"، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.

