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"بكلمات مؤثرة".. رامي إمام ينعى الرئيس الأسبق مبارك
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:52 م
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لمياء علي
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نعى المخرج رامي إمام وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق إمام بكلمات مؤثرة قائلًا: البقاء لله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. خالص التعازي للأسرة الكريمة .. ربنا يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة و يمنح أسرته الصبر و السلوان.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
وعلق إمام بكلمات مؤثرة قائلًا: البقاء لله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. خالص التعازي للأسرة الكريمة .. ربنا يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة و يمنح أسرته الصبر و السلوان.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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