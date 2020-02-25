"بكلمات مؤثرة".. رامي إمام ينعى الرئيس الأسبق مبارك

نعى المخرج رامي إمام وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق إمام بكلمات مؤثرة قائلًا: ‏‎البقاء لله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .. خالص التعازي للأسرة الكريمة .. ربنا يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة و يمنح أسرته الصبر و السلوان.



يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.