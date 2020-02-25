العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس السيسي بوفاة مبارك

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خالص التعازي للرئيس المصري

وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير 2011.





وأجرى الرئيس الأسبق مبارك صباح اليوم جراحة عاجلة في الأمعاء أسفرت عن مضاعفات أودت بحياته.





وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.





ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".