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العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس السيسي بوفاة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:27 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قدم العاهل السعودي، خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خالص التعازي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفي مبارك عن عمر يناهز 92 عاماً بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير 2011.

وأجرى الرئيس الأسبق مبارك صباح اليوم جراحة عاجلة في الأمعاء أسفرت عن مضاعفات أودت بحياته.  

وأصيب الرئيس المصري الأسبق في يناير الماضي بحالة إعياء وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.  

ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".
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ولي العهد وفاه مبارك وفاة مبار تعازي العاهل السعودي السيسي التاسعة

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