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غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق في مصر الجديدة
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:16 م
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الفجر الاقتصادي
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تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون .
الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع ).
إعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الاربعاء الموافق 26 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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