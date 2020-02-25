Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق في مصر الجديدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 04:16 م
Advertisements
فطع المياه
فطع المياه
الفجر الاقتصادي
Advertisements
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون .

الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع ).

إعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الاربعاء الموافق 26 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منشية البكري قطع المياه عمارات العبور المنطقة المركزية

أخبار تهمك

عاجل.. 89 مليون تفصل برشلونة عن ضم نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

مران الأهلي| مفاجأة سارة وتدريب قوي للحراس وجلسة بين عبدالحفيظ ونجم الفريق

منذ أقل من ساعة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و 25 دقيقة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ ساعتين

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. نتنياهو ينعي مبارك: "كان صديقي الشخصي ومحبا لوطنه"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

منذ ساعة و 25 دقيقة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. قطع المياه عن مدينة أسوان بسبب تغيير المحابس

شركة مياه البحيرة: قطع المياه عن مدينة شبراخيت لمدة 12 ساعة

قطع المياه وضعفها عن مدينة قليوب لمدة 12 ساعة الأحد المقبل

غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق أسوان لمدة 24 ساعة

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة غدًا الجمعة

انقطاع المياه عن 5 مناطق بمصر الجديدة غدًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:25 م

صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة وإنتر ميلان

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": إقامة جنازة عسكرية لمبارك في هذا الموعد

03:35 م

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status