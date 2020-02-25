فيفي عبده تنعى وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة"

نعت الفنانة فيفي عبده، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال مشاركتها لصوره له عبر حسابها الشخصي على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



ودعت "عبده" له قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".



وتفاعل عدد من الفنانين على نعي فيفي عبده ومنهم نيللي كريم قائلة: "البقاء لله" وغادة عادل "البقاء لله" وشمس "ربنا يرحمه برحمته".



ويذكر أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام بعد صراع مع المرض وتولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس أنور السادات وتنحى عن الحكم عقب ثورة 25 يناير.