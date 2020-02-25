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وفقاً لموقع البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:32 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-2-2020 كالاتي :

أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

1- النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 5.3% وبسعر 0.787 جنيه .
2- العبوات الطبية بنسبة 5.03 % وبسعر 0.755 جنيه
3- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بنسبة 4.6% وبسعر 0.0.630 جنيه
4- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 4.1% وبسعر 10 جنيه.
5- مصر للفنادق بنسبة 3.9% وبسعر 14 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي تراجع جماعي لكل المؤشرات بضغط من مبيعات الأجانب وجاءت الأسهم الأكثر إرتفاعاً كالاتي :

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

1- سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 14.2% وبسعر 21.9 جنيه 
2- سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 9.2% وبسعر 4.7 جنيه 
3- الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.6% وبسعر 3.3 جنيه 
4- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 8.4% وبسعر 3.9 جنيه 
5-دايس للملابس الجاهزة بنسبة 7.7% وبسعر 1.1 جنيه.

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