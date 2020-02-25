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بالأرقام.. وحدات إسكان اجتماعي جديدة للصحفيين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:37 م
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جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
ميسون أبو الحسن
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وقعت نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير وحدات إسكان اجتماعي للصحفيين من محدودي الدخل وغير محدودي الدخل.


وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة للصحفيين ١١٠٨ وحدة وبيانها كالآتي:

١٠٠ وحدة في مدينة الشروق بمساحة ٧٥ متر

١٠٠ وحدة في مدينة العبور بمساحة ٧٠ متر

١٠٨ وحدة في مدينة ٦ اكتوبر بمساحة ٦٣ متر

٢٠٠ وحدة في مدينة برج العرب بمساحة ٩٠ متر

١٠٠ وحدة في الاسماعيليه القنطرة غرب بمساحة ٩٠متر

١٠٠ وحدة في الاسماعيليه التل الكبير بمساحة ٩٠ متر

١٠٠ وحدة اسيوط الجديدة بمساحة ٩٠ متر

١٠٠ وحدة سوهاج الجديدة بمساحة ٩٠ متر

١٠٠ وحدة قنا الجديدة بمساحة ٩٠ متر

١٠٠ وحدة المنيا الجديدة بمساحة ٩٠ متر

 

وقالت المهندسة مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع نقابة الصحفيين اليوم، يأتي استمرارًا للتعاون بين الصندوق والنقابة، ولتوفير فرص للصحفيين الذين لم ينلهم الحظ في المرات السابقة.

 

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الوحدات، مؤكدة أن الوحدات التي تم الاتفاق عليها، سيتم توفيرها وفقًا لدخل شهري يصل لـ٥٧٠٠ جنيه للأسرة و٤٢٠٠ جنيه للأعزب، وهو السعر المدعوم الدولة، وأيضًا الأعداد التي لا تنطبق عليها الشروط باعتبار دخلها أعلى، تستطيع الحصول عليها بالسعر غير المدعوم، كما أن هناك أيضا مبادرة من البنك المركزي لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

 

وأكدت "عبدالحميد" أن الوحدات المتوفرة جاهزة للاستلام، وسيتم تسليمها بعد انتهاء الاستعلامات عنها بشكل فوري، كما طلبت من النقيب جمع مشكلات الصحفيين الذين اشتكوا لحلها.

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