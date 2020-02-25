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عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:35 م
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شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمود الجلاد
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أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأشاد شيخ الأزهر - وفق بيان صحفي - بالمسيرة الوطنية لمبارك، ودوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولي جل وعلا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
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وفاه مبارك شيخ الأزهر الفجر

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