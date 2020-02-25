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وقفة احتجاجية للمطالبة بالاعلان عن نتائج مناظرة انتداب 590 عاملا بشركة البستنة في قبلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:23 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نظم عدد من الناجحين في مناظرة انتداب دفعة اولى من العملة في شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2020، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي دعوا خلالها السلط الجهوية الى الاسراع في الاعلان عن النتائج النهائية للمناظرة، وتوفير الاعتمادات الضرورية التي تمكن الشركة من الانطلاقة الفعلية في عملها.

وبين عدد من المحتجين في تصريحات لـ(وات)، ان هذه الوقفة الاحتجاجية التي تنتظم للمرة الثالثة في ظرف اسبوعين، تعبر عن تمسكهم بحقهم في العمل وامتعاضهم من سياسة المماطلة في تفعيل قرار احداث هذه الشركة الذي اتخذ منذ سنة 2015، ثم تم التنصيص عليه في الاتفاق الحكومي مع المحتجين بعدد من مناطق الولاية بتاريخ 26 اوت 2017، واشاروا الى ان المطالب التي تقدم بها اغلب الناجحين في المناظرة تستجيب للمقاييس، التي تم ضبطها من قبل مكتب الدراسات واللجنة الجهوية، التي احدثت في الغرض خاصة وان غالبيتهم يعانون من ظروف اجتماعية هشة وفي حاجة ماسة للعمل.

ويذكر بأنه قد تم الاعلان عن النتائج الاولية لمناظرة انتداب دفعة اولى بـ590 عاملا لشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي في شهر نوفمبر 2019، ووقع على اثرها فتح باب الاعتراض على النتائج لتدقيقها من قبل مكتب الدراسات المشرف على هذه المناظرة.
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