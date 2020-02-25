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سهم "فوديكو " يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:25 م
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الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

خسرت البورصة المصرية اليوم نحو 2.7 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 678.4 مليار جنيه ، وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام الجلسة وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.85 % عند مستوى 13328.2 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% عند مستوى 1215.3 نقطة ، وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% عند مستوى 1328.3  نقطة.

وننشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم كالتالي :

1- سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 14.2% وبسعر 21.9 جنيه 
2- سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 9.2% وبسعر 4.7 جنيه 
3- الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.6% وبسعر 3.3 جنيه 
4- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 8.4% وبسعر 3.9 جنيه 
5- دايس للملابس الجاهزة بنسبة 7.7% وبسعر 1.1 جنيه.

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