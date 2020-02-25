عمرو دياب ناعيا "مبارك": "تغمده الله برحمته وألهم أسرته الصبر"

نعى المطرب عمرو دياب،وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،من خلال مشاركته تغريدة عبر حسابه الخاص على مواقع الواصل الإجتماعي"تويتر".



وقام "دياب" بتعزية أسرة الرئيس الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون،خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".



ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفى عن عمر ناهز ال 92 عام عقب دخوله غرفة العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية.