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صلاح عبدالله عن "مبارك": "وعد الشعب بأنه سيموت على أرض مصر"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:17 م
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صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
مي مرسي
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حرص الفنان صلاح عبد الله،على نعى في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال مشاركته تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر".

وكتب "عبد الله" بعض كلمات تدل على الحزن والأسى على رحيل حسني مبارك قائلا: "وكأنه وعد الشعب بأنه سيموت على أرض وطنه ويدفن تحت ترابه كان رجاءا ودعاءا للمولى لبى الرحمن الرجاء والدعاء الرئيس الأسبق#محمد_حسني_مبارك".

ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي عن عمر ناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض ودخوله العناية المركزة في أيامه الأخيرة بسبب تعرضه لوعكة صحية.
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الكلمات المفتاحية

صلاح عبد الله ينعي وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحيل مبارك

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