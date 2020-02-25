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خطة قلب الأدوار في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:16 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني غدًا في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري جأبطال أوروبا.

ويأمل مانشستر سيتي في الاقتداء بمسار ريال مدريد القاري خصوصاً وأنه يملك القدرة المالية والفنية لمقارعة الكبار، بيد أنه اكتفى بنجاح محلي في السنوات الأخيرة وإخفاقات أوروبية.

وفاز السيتي لقب الدوري المحلي ثلاث مرات، والكأس خمس مرات، تخطى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال في مناسبة يتيمة، عندما بلغ نصف النهائي في 2016 حيث خسر أمام ريال مدريد بينما تخلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن زعامة الليجا في السنوات الأخيرة لغريمه التاريخي برشلونة، لكنه عوّض عن مشواره المحلي المخيب بهيمنة كاسحة على دوري الأبطال، حيث توّج 4 مرات في المواسم الست الماضية.

ومن المؤكد أن النجاح الكبير للفريق الملكي في أوروبا يعود لنجاعة مهاجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن تشكيلة السيتي لا تقل أهمية ونوعية، وقد أثبتت ذلك في الدوري الإنجليزي الشديد التنافس باستثناء موسم 2020.

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مانشستر سيتي ريال مدريد جوارديولا اخبار الرياضة اليوم

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