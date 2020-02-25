شيرين عبد الوهاب وهاني شاكر.. مطربون غنوا للرئيس الأسبق مبارك

عبر العديد من المطربين عن حبهم الشديد ل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال تقديم له أغاني، حيث غني له عمالقة الغناء في الوطن العربي.



وكانت الأغاني التي قدمت من أجل الرئيس محمد حسني مبارك، مصدر بهجة وسعادة، سواء كانت في مناسبة أو مجرد التعبير من الفنان عن حبه له، وترصد بوابة الفجر الفني أغاني قدمت للرئيس محمد حسني مبارك.





هاني شاكر

"يا معلي راية الحرية" هكذا وصف الفنان هاني شاكر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال أغنية قدمها له.



شيرين عبد الوهاب



كما قدمت النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية خاصة أهدتها للرئيس محمد حسني مبارك، تحمل عنوان "ريسنا" والتي تم تصويرها كفيديو كليب، وذلك بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا عام 2010.





شعبان عبد الرحيم



أعرب المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، عن حبه الشديد ل الرئيس محمد حسني مبارك، وقدم له أغنية بمناسبة عيد ميلاده تحمل عنوان "عيد سعيد يا ريس ياوش السعد والخير".





أوبريت اخترناه

كما شارك مجموعة من فنانين العرب بتقديم أوبريت "اخترناه" في حب الرئيس محمد حسني مبارك، وكان ابرزهم النجمة ورده، وأصالة نادية مصطفى، وغيرهم من النجوم الكبار.





صفاء أبو السعود



كما انضمت النجمة صفاء أبو السعود، لصمن النجوم التي قدمت أغاني في حب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خلال أغنية "يا فرحة مصر الله يزيدها".