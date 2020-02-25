مسلسل مي عز الدين الجديد على وشك الخروج من السباق الرمضاني.. اعرف السبب!

قامت الفنانة مي عز الدين ببدء تصوير مسلسلها الجديد " خيط حرير" وهو اسم مبدئي لحين تغييره ، حيث أن صناع العمل على وشك الخروج من السباق الرمضاني وذلك نظيرًا لضيق الوقت.





ويفكر صناع العمل بشكل جدي خروج مسلسل مي عز الدين الجديد من السباق الرمضاني نظرًا لضيق الوقت، ورغبة البطلة والشركة المنتجة في تقديم عمل درامي يليق بالجمهور، ويبحث فريق العمل تحت إشراف شركة الإنتاج عرض المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، حتى يتثنى لأسرة المسلسل التصوير بارتياحيه والتركيز في كل تفاصيل العمل.





ونوهت مي عز الدين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنها تُحضر لمسسلها ولم تعلم إذا سيتم عرضه في رمضان أم لا.





يشارك في بطولة مسلسل مي عز الدين الجديد كلًا من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، مي سليم، أحمد خليل، وآخرون، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

في بطولة مسلسل مي عز الدين الجديد كلًا من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، مي سليم، أحمد خليل، وآخرون، والعمل

وكان أخر أعمال مي عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي، للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته بوسي، أمير المصري، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.





جدير بالذكر أن مي عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني كضيفة شرف فى نهاية الفيلم، الذي تم عرضه يوم 25 ديسمبر الماضي بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.