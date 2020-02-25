عاجل.. مجلس الوزراء ينعي الرئيس الأسبق مبارك

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل، أن مجلس الوزراء نعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة مبارك الذي كانت أحد أبطال القوات المسلحة.





يذكر أن مبارك ولد في قرية كفر المصيلحة بالمنوفية في 4 مايو 1928، وعقب انتهائه من مرحلة التعليم الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية ثم حصل على البكالوريوس في العلوم الجوية.





وتدرج مبارك في سلم القيادة العسكرية، فعين في 1964 قائدا لإحدى القواعد العسكرية، وتلقى دراسات عليا في إحدى أكاديميات الاتحاد السوفيتي، وفي نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا ركان حرب القوات لجوية، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى شغل قائد للقوات الجوية.



