عاجل.. تعيين عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة





أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلي وزارة الرياض.





فيما يلي نص الأمر الملكي:





الرقم أ / 456

التاريخ 1 / 7 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 455 ) بتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

ثانياً : تحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.