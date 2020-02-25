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عاجل.. تعيين عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:01 م
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خادم الحرمين
خادم الحرمين
الفجر السعودي
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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمرا ملكيا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة، وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلي وزارة الرياض.

فيما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم أ / 456
التاريخ 1 / 7 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 455 ) بتاريخ 1 / 7 / 1441هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.
ثانياً : تحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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