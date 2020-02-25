محافظ بني سويف: الرقابة الإدارية ركيزة أساسية لمواجهة الفساد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبناها القيادة السياسية، وكانت الإستراتيجية انطلاقة كبيرة في مجال محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم رفع شعار "مكافحة ومواجهة الفساد بكافة صوره" وكانت عباراته واضحة ودقيقة في هذا الشأن خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ووفقا لرؤية القيادة السياسية تعي جيدًا أن كافة صور الفساد تمثل عائقا تنمويًا أمام أية جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس، التي تعمل الحكومة بكافة أجهزتها لترجمتها لواقع عملي، من خلال التكامل والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة المتعددة، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وفق رؤية وخطط وأهداف محددة.

وأكد المحافظ على أن مواجهة الفساد وتجفيف منابعه هي مسئولية الجميع حكومة ومواطنين، حيث نعمل حاليا من خلال فريق عمل واحد من أجل تحقيق الصالح العام وتحقيق الأهداف المرجوة من جهود التنمية.





وتابع أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الركيزة الأساسية في هذه المنظومة لما تمتلكه من رؤية وأدوات نوعية في هذا المجال، مؤكدًا على أن محاربة الفساد واقتلاع جذوره تعود فوائده على كافة المواطنين بما فيهم العاملين بالجهاز الإداري، وذلك يعد تحفيزًا قويا على أن يكون كل تنفيذي هو أول من يحارب الفساد.





وأكد على أن أضرار الفساد ستلحق به بشكل مباشر أو غير مباشر، فالفساد آفة ومعوق لكل تنمية أو جهد مخلص لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، مشددا "جميعنا مسئول عن مواجهة الفساد كلٍ في موقعه، من منطلق مسؤولية وطنية في الأساس".

