Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بني سويف: الرقابة الإدارية ركيزة أساسية لمواجهة الفساد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبناها القيادة السياسية، وكانت الإستراتيجية انطلاقة كبيرة في مجال محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم رفع شعار "مكافحة ومواجهة الفساد بكافة صوره" وكانت عباراته واضحة ودقيقة في هذا الشأن خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ووفقا لرؤية القيادة السياسية تعي جيدًا أن كافة صور الفساد تمثل عائقا تنمويًا أمام أية جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس، التي تعمل الحكومة بكافة أجهزتها لترجمتها لواقع عملي، من خلال التكامل والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة المتعددة، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وفق رؤية وخطط وأهداف محددة.

وأكد المحافظ على أن مواجهة الفساد وتجفيف منابعه هي مسئولية الجميع حكومة ومواطنين، حيث نعمل حاليا من خلال فريق عمل واحد من أجل تحقيق الصالح العام وتحقيق الأهداف المرجوة من جهود التنمية.

وتابع أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الركيزة الأساسية في هذه المنظومة لما تمتلكه من رؤية وأدوات نوعية في هذا المجال، مؤكدًا على أن محاربة الفساد واقتلاع جذوره تعود فوائده على كافة المواطنين بما فيهم العاملين بالجهاز الإداري، وذلك يعد تحفيزًا قويا على أن يكون كل تنفيذي هو أول من يحارب الفساد.

وأكد على أن أضرار الفساد ستلحق به بشكل مباشر أو غير مباشر، فالفساد آفة ومعوق لكل تنمية أو جهد مخلص لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، مشددا "جميعنا مسئول عن مواجهة الفساد كلٍ في موقعه، من منطلق مسؤولية وطنية في الأساس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة بالسعودية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تامر عبد المنعم يوضح حقيقة خبر وفاة "مبارك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. علاء مبارك ينشر رسالة والده الأخيرة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تصريحات من رئاسة الجمهورية بعد وفاة مبارك

منذ ساعة و نصف

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل| فيديو مقبرة مبارك.. قاعة استقبال وتليفون دولي

منذ ساعة و نصف

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

منذ 37 دقيقة

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ ساعتين

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفتعل أزمة جديدة في مباراة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

الرقابة الإدارية تبدأ برنامج "نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكتروني"

بدء فعاليات البرنامج التدريبي لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد بالبحر الأحمر

محافظ كفرالشيخ يبحث عددا من الملفات والقضايا وسبل مواجهة الفساد المالي والإداري مع الرقابة الإدارية

مؤسسة النزاهة والشفافية تكرم محافظ بنى سويف (صور)

إيقاف أستاذين جامعيين ببني سويف لاحتواء كتابيهما على إيحاءات جنسية (صور)

إدارة التدريب بالأزهر تختتم دورة مكافحة الفساد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:52 م

عاجل.. تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلي وزارة وإعفاء المحافظ من منصبه

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

02:40 م

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

01:17 م

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

01:29 م

عاجل.. الأهلي يعاقب كهربا رسميا

01:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status