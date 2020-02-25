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شريهان تنعي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:05 م
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شيريهان
شيريهان
مي مرسي
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نعت الفنانة شريهان،وفاة الرئيس محمد حسني مبارك،من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتبت شريهان في هذه التغريدة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك البقاء لله".

ودعت له من خلال تغريدة أخرى قائلة: "اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وتلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وقه فتنة القبر وعذاب النار".

ويذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ال 92 عام بعد صراع طويل مع المرض.
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وفاة الرئيس حسني مبارك شريهان تنعي وفاة الرئيس حسني مبارك

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