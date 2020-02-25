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تصريحات مثيرة من زيدان قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 03:01 م
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه يتوجب عليه بذل قصارى جهده في مباراة الغد أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد :"ما نريده هو أن يفتخروا الجماهير بنا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونحن نعرف أهمية هذه المباراة ونريد أن نعطي جماهيرنا الفرح وشيئاً يفتخرون به".


وتابع :"هناك العديد من الفرق التي ترغب في امتلاك الكرة. علينا خلق إسلوب مضاد والوقوف بقوة أمام هذه الأفكار، مانشستر سيتي‬⁩ لديه الكثير من الأشياء الجيدة، ولكن الشيء المهم هو ما نفعله ".

وأشاد بجوارديولا مدرب السيتي قائلًا :"هو أفضل مدرب في العالم ، لقد أثبت ذلك دائمًا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي".

وواصل :"كل ما يمكنني قوله هو أن مانشستر سيتي فريق جيد للغاية وجميع الخصوم في هذا الدور أقوياء".

وأضاف :"يجب علينا تقديم كل شيء لإرضاء جماهيرنا ويجب أن نركز على ما سحب علينا القيام به، لا نريد التفكير في المباراتين الأخيرتين".

وأشار :"نحن في حالة تأهب بسبب إصابة هازارد. آمل أنه يعود سريعًا، أرى في عيونه أنه غير سعيد، أتمنى أن يفكر إيجابيا".

وأوضح :"لا أعلم هل هازارد سيعود قبل نهاية الموسم ، أو بالفعل قد انتهى موسمه".

وعن خضوع هازارد للجراحة قال :"أنا لستُ طبيباً لتحديد ذلك ولكن آمل أن يعود هازارد للعب سريعاً، إنها لحظة صعبة بالنسبة لنا جميعاً وأنا حزين من أجله، أنه منزعج وغير سعيد ونحن جميعنا حزينون بشأن إصابته، لقد عاد من أجل تقديم كل شيء مع الفريق، ولكنه أصيب مرة أخرى".

وأردف :"لا توجد هناك دوافع، نحن سوف نلعب ضد مانشستر سيتي وسوف تكون مباراة قوية ورائعة في نفس الوقت، نحن دائماً نلعب مثل هذه المباريات الكبيرة ونبذل قصارى جهدنا، مباراة السيتي والكلاسيكو كلاهما رائعتين ونحن مستعدون لهما".
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