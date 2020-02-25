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"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة برشلونة ضد نابولي يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIME رابط ماتش برشلونة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 02:06 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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تنطلق مباراة ذهاب دور ال16 فى بطولة دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25/2/2020، ويستضيف فريق نابولى الإيطالى نظيره برشلونة الإسبانى على ملعب سان باولو.

ينتظر الجمهور الإسباني والإيطالي الإفصاح عن تشكيل المباراة، ومن الذي سيلعب ومن الذي سيجلس على دكة البدلاء خاصة فريق نابولي يقوده مدير فني جديد لا يعرف اللاعبين بطريقة جيدة لتكون بذلك الفرصة الكبيرة لبرشلونة لخطف المباراة ولفوز بالثلاث نقاط.

-تشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة نابولي اليوم
من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لنادي برشلونة على ليونيل ميسي بشكل أساسي في تشكيلة الفريق، حيث من المتوقع أن يعتمد على التشكيلة المعتادة للفريق وهي 4/3/3 فيقود الهجوم الثلاثي العالمي بقيادة ميسي وفاتي وجريزمان وثلاثي الوسط سيرجيو بوسكيتس وميلو وبجانبهم دي يونج ورباعي خط الظهر يأتي فيربو وبيكيه وروبيرتو أومتيتي وحارس المرمى شتيجن.

التشكيل المتوقع في مباراة برشلونة اليوم
حراسة المرمي : مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سرجي روبيرتو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرتور ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

التشكيلة  المتوقعة لـ نابولي في مباراة برشلونة
يستعد المدير الفني لنادي نابولي للمباراة ففي حراسة المرمى يأتي أوسبينا ورباعي خط الظهر اورينزو ومانولاس وماكسيموفيتش وماريو روي وفى خط الوسط يأتي فابيان رويز وديجو ديم و إليف إلماس وفي الهجوم مارتينز وماتيو بوليتانو وإنسيني.


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