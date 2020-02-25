عاجل.. وكالة إيرانية تؤكد إصابة نائب وزير الصحة بـ"كورونا"

أكدت وكالة العمال الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إصابة نائب وزير الصحة بفيروس "كورونا"، حسبما ذكرت قناة العربية.

وفي وقت سابق، قد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، إصابة مرتضى الرحمن زاده عمدة، عمدة الحي 13 من العاصمة طهران، بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى عقب ظهور أعراض فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين، قد امتد إلى عدد متزايد من البلدان، وقد تم الإبلاغ عنه الآن في العديد من المدن الإيرانية، وتوفي بسببه أربعة أشخاص في إيران.

وتصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.