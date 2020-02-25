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وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على التفاوض بشأن المحادثات التجارية في المملكة المتحدة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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من المتوقع أن تتبنى حكومات الاتحاد الأوروبي تفويضًا، اليوم الثلاثاء، للمهمة الصعبة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن العلاقات المستقبلية بعد أن غادرت الكتلة الشهر الماضي.

ويهدف تفويض الاتحاد الأوروبي إلى تقديم بريطانيا، التي تبيع 45٪ من الصادرات وتشتري 53٪ من الواردات من الكتلة المكونة من 27 دولة، بدون رسوم جمركية ولا حصص في المستقبل. حسبما ذكرت رويترز.

وفي المقابل، تريد لندن ألا تقوض الشركات الأوروبية ذات المعايير البيئية، والعمالية، والضريبية، والمعونة الحكومية، وبالتالي أقل تكلفة.

ولكن بريطانيا لا تريد مثل هذا الالتزام، مؤكدة أن "هدفها الأساسي في المفاوضات هو الاستقلال الاقتصادي والسياسي". وإنها مستعدة لقبول التعريفات والحصص المماثلة للصفقة التي أبرمتها الكتلة مع كندا.

وستنشر بريطانيا موقفها التفاوضي يوم الخميس والمحادثات ستبدأ الأسبوع المقبل، يريد الجانبان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، عندما تنتهي فترة الانتقال في بريطانيا.

وصرح وزير ألمانيا أوروبا مايكل روث "هذا هو جدول زمني طموح للغاية"

وبدون اتفاق تجاري، ستعتمد الاتصالات التجارية على قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تتحمل الرسوم الجمركية والحصص والأوراق المرهقة.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "إن مصائد الأسماك مهمة ولكنها أيضًا علاقاتنا التجارية وأمننا واتصالات الناس، وهذا يجعل المفاوضات صعبة للغاية".

وينص النص المتفق عليه للتفويض بشأن الاتحاد الأوروبي، والذي قال دبلوماسيون إن الوزراء سيصدقون عليه اليوم الثلاثاء، وأي معاهدة تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "يجب أن تمنع تشوهات التجارة والمزايا التنافسية غير العادلة لضمان وجود علاقة مستدامة وطويلة الأمد".

وتقول الوثيقة التي شاهدتها رويترز "يجب أن تتمسك الاتفاقية المتوخاة بالمعايير العالية المشتركة، والمعايير العالية المقابلة مع مرور الوقت مع معايير الاتحاد الأوروبي كنقطة مرجعية".

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الكلمات المفتاحية

بريطانيا المملكة المتحدة الصفقة التجارية الروبي الاتحاد الاوروبي

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