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عاجل| فيديو مقبرة مبارك.. قاعة استقبال وتليفون دولي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن مقبرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عبارة عن مبنى فاخر، 80 متر مربع، والأرضية من الرخام عالي الجودة.

وأشار إلى أن قاعة الاستقبال بها تليفون دولي، وصالون مُذهب يعود لعصر محمد علي باشا، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ظُهر اليوم، بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الدولة، ومحبي الرئيس الأسبق.

يُذكر أن علاء مبارك كشف قبل أيام أن والده يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

كان فريد الديب محامي الرئيس الأسبق، نفى صباح اليوم، الأنباء المنتشرة بشأن وفاة مبارك، وقال في تصريحات صحفية: إنّ الرئيس الأسبق بصحة جيدة.
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الكلمات المفتاحية

وفاة مبارك مقبرة مبارك حسني مبارك

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