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رئيس كوريا الجنوبية عن فيروس كورونا: الوضع "خطير للغاية"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تهدف السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إلى اختبار أكثر من 200 ألف عضو في إحدى الكنائس في قلب موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث قال الرئيس مون جاي إن اليوم الثلاثاء ان "الوضع خطير للغاية"، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 977، مما زاد المخاوف من تفشي المرض، الذي يعتقد أنه بدأ في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر، ليصبح وباءً.

وقالت الخطوط الجوية الكورية إن أحد أفراد طاقم الطائرة ثبتت إصابته بالفيروس، مما دفعه إلى إغلاق مكتبه بالقرب من مطار إنتشون الدولي في سيول، حيث توجد غرفة إحاطة إعلامية للطاقم.

تم ربط حوالي 68 ٪ من حالات كوريا الجنوبية بكنيسة شينتشونجي، حيث تم الإبلاغ عن الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، لكن ليس معروفًا كيف أصيبت بالعدوى.

وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن وفاتها الحادية عشرة بسبب الفيروس عندما توفي مواطن منغولي يبلغ من العمر 36 عامًا اليوم الثلاثاء، ليصبح أول أجنبي يتوفى بسبب الفيروس. وأبلغت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) عن 144 حالة مؤكدة جديدة.

وقالت KCDC إن العديد من الحالات الجديدة كانت في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، حيث تقع الكنيسة، ومن مقاطعة شمال جيونج سانج القريبة.

ووصف مون في أول زيارة له إلى دايجو منذ اندلاع المرض الوضع بأنه خطير للغاية وقال إن الأسبوع المقبل سيكون مفتاح معركة احتواء الفيروس. وطمأن السكان إلى أن الحكومة لا تفكر في إغلاق المدينة.

وقالت السلطات إنها أجرت اختبارات على 13 الف شخص يوم الاثنين وتوقعت اختبار 12500 شخص آخر يوم الثلاثاء، ارتفاعًا من حوالي 7500 شخص في اليوم السابق.

وقالت كنيسة شينتشونجي إنها وافقت على إعطاء السلطات أسماء جميع الأعضاء في كوريا الجنوبية، والتي تقدرها وسائل الإعلام بنحو 215000 شخص.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الحكومة ستختبر جميع الأعضاء في أقرب وقت ممكن "لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف القلق العام".
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