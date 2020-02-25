المملكة: ننسق مع البحرين لعلاج السعوديات المصابات بكورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها تنسق مع “الصحة” البحرينية لعلاج المصابات السعوديات الـ 4 بفيروس كورونا في البحرين لحين شفائهن.



وقالت الوزارة عبر تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة البحرينية، عن إصابة أربع مواطنات سعوديات قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد، توضح الوزارة أن التنسيق قائمٌ مع وزارة الصحة البحرينية لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن، وذلك وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.



وكشفت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لبحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.



وأكدت الوزارة أنه تم فحصهم فور وصولهم إلى البحرين واجراء جميع التحاليل اللازمة وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت اصابتهم بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في البحرين 8 حالات.



وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران.



ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.



من ناحيتها، حذرت سفارة المملكة في البحرين المواطنين ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك خلال التواجد في البحرين.



وشددت السفارة على اتباع عدة تعليمات في حال الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس.



وذكرت أنه أثناء التعرض للأعراض المذكورة يجب البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة، والاتصال بالرقم (444)، واتباع التعليمات التي يمليها عليك الفريق الطبي، وتجنب الاختلاط بالآخرين.



وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن 3 إصابات بفيروس ‏كورونا الجديد بينهم مواطن سعودي بعد قدومهم من مدينة مشهد في إيران.



