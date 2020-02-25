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بروتوكول بين وزارة الرياضة ومكتبة الإسكندرية لزيادة وعي الشباب

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:35 م
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بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة قامت بعقد بروتوكول مع مكتبة الإسكندرية، لما تمثله من صرح ثقافي كبير وهام داخل مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يهدف إلى زيادة وعي الشباب في كافة المجالات منها البيئية، والسياسية، والأمنية، والتكنولوجية، والاجتماعية من خلال محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية. 

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن تنظيم المكتبة محاضرات تثقيفية عن استهلاك المياه والحفاظ على المقدرات المائية وموارد البيئية وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات ورفع مهاراتهم في أحد أهم الموضوعات التي يتعرضون لها بشكل مستمر خلال تنظيم أنشطتهم ألا وهو أساسيات المراسم والبروتوكولات.
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