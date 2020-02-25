بروتوكول بين وزارة الرياضة ومكتبة الإسكندرية لزيادة وعي الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة قامت بعقد بروتوكول مع مكتبة الإسكندرية، لما تمثله من صرح ثقافي كبير وهام داخل مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يهدف إلى زيادة وعي الشباب في كافة المجالات منها البيئية، والسياسية، والأمنية، والتكنولوجية، والاجتماعية من خلال محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية.



