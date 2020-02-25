تراجع سوق دبي المالي بختام التعاملات ..وسهم "دبي للمرطبات" يتصدر القائمة الحمراء





سوق دبى المالى





أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.86% خاسراً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.03 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم اليوم 186.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3652 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي ، وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.93%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ، سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.45%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 85.2 مليون درهم.