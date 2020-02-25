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تراجع سوق دبي المالي بختام التعاملات ..وسهم "دبي للمرطبات" يتصدر القائمة الحمراء

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:15 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.86% خاسراً 23.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.03 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم اليوم 186.5 مليون سهم محققة ما قيمته 306.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3652 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبي ، وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.93%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ،  سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.45%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 4.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 85.2 مليون درهم.
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