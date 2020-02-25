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بسبب خلافات عائلية.. 3 أشقاء يقتلون والدتهم في المنيا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
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قتل 3 أشقاء والدتهم  في مركز سمالوط لوجود خلافات عائلية، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى العام، وأخُطرت النيابة للتحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام حسن مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود بلاغا من المستشفى العام، يفيد بوصول سيدة تدعى "أنصاف- م-ص"، 58 عاما، ربة منزل مقيمة بشارع أبو زهرن، بوسط المدينة، جثة هامدة.

وأفادت تحريات إدارة البحث الجنائي، إلى وجود خلافات عائلية دفعت 3 أشقاء وهم: "وهبه-ع-س"، ومكرم. ع. س، وعوض. ع.س، بالتخلص من المجني عليها "الأم".

وتمكنت وحدة المباحث من القبض عليهم، وتم التحفظ عليهم لحين تطوير مناقشتهم ومعرفة الظروف والملابسات.

تم التحفظ على جثة المجني عليها داخل مشرحة المستشفى العام، لحين صدور قرار النيابة العامة.
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قتل النيابة العامة المنيا الفجر

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