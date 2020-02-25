الغرفة التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار الخضراوات والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضر والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة، والمواطن يشعر بذلك نتيجة زيادة المعروض والتوسع في المشروعات الزراعية.





وأضاف "النجيب"، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن السلع الأساسية مثل البصل والطماطم والبطاطس والثوم أسعارها مخفضة، مشددًا على أنه لا توجد أي أزمة في الثوم بعد وقف استيراده من الصين، وهناك زيادة في المعروض من المنتج المحلي، منوهًا بأن الثوم المصري أعلى جودة من الصيني، مؤكدًا أن فيروس كورونا ليس له تأثير على الخضر والفاكهة في مصر، حيث أن ما يزيد عن 90% منها زراعة مصرية 100%.





وتابع، أن مصر تحتل المرتبة الاولى في تصدير الموالح وزيتون المائدة في العالم، ومصد تُصدر خضار وفاكهة لـ 114 دولة، وتُصدر فراولة لأوروبا ودول شرق آسيا، كما أن دول شرق آسيا تتهافت على البصل المصري.