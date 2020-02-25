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الدفاع الأمريكية ترفض مساعدة تركيا بمنظومة باتريوت في سوريا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:15 م
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منظومة باتريوت
منظومة باتريوت
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نقلت موقع "الحرة"، عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن رفضت تحريك بطاريات "الباتريوت" الدفاعية الصاروخية لمساعدة تركيا في النزاع الدائر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، رغم طلب تركيا رسمياً مساعدتها.

 

وبدأت تركيا تشرع بأن روسيا ليست شريكاً صادقاً يمكن الاتكال عليه"، وبالتالي فإن تركيا "ستكتشف قريباً أن صفقة النظام الصاروخي أس-400 مع موسكو لم تكن ذات فاعلية".

 

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن "واشنطن تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية مع تركيا"، إلا أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يساعد القوات التركية في أي نزاع في سوريا، لأن المسألة مشكلة ثنائية".

 

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن "الولايات المتحدة قد ترسل صواريخ الباتريوت إلى بلاده بعد مقتل جنود أتراك في هجمات نسبت إلى قوات النظام السوري في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا".

 

وأضاف وزير الدفاع التركي، أن صواريخ اس 400 "ستفعل، لا يشكن أحد في ذلك"، مضيفاً أن تركيا، ورغم ذلك، لا تزال تسعى إلى شراء صواريخ باتريوت، التي تعتبر النسخة الأمريكية من صواريخ اس 400.

 

وكانت تركيا قد اشترت منظومة الصواريخ الروسية أس 400 رغم اعتراض الأمريكيين، الأمر الذي أثار خلافات بين البلدين.

 

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الكلمات المفتاحية

منظومة باتريوت مساعدة تركيا امريكا

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