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التنمية المحلية: 120 عامل و210 سيارة لشفط مياه الأمطار

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:13 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع غرف عمليات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتم الدفع بـ 210 سيارة شفط للمياه بالإضافة لماكينات وسيارات شفط المياه على المستوى المركزي الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، وتم إعادة توزيع سيارات الشفط بمداخل ومخارج الأنفاق والكباري للتدخل السريع والتعامل مع الأمطار الزائدة عن شبكة الصرف.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن سيارات الشفط واجهت صعوبة في التعامل مع المياه نتيجة الازدحام المروري، وتم تعزيز سيارات الشفط بالدفع بـ 1200 عامل بحيث يتم التدخل البشري مع تدخل الآلات والمعدات والميكنة والسيارات.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أنه منذ ظهر الأمس وحتى الثامنة مساءً كان هناك أمطار، وهناك إعادة تمركز لسيارات الشفط حتى الآن للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة.
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الكلمات المفتاحية

شبكة صرف سيارات شفط الإزدحام المروري أخبار مصر

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