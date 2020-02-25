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استمرار حبس فتاة لقتلها مولودتها من خطيبها في البدرشين

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:09 م
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متهمة
متهمة
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة، ١٥ يوما، لإلقائها رضيعتها في كيس بلاستيك بعد وفاتها، بمنطقة البدرشين.

وكشفت تحقيقات نيابة البدرشين، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك، بقرية أبو رجوان بمنطقة البدرشين، بأن وراء الواقعة والدة الرضيعة التي تبلغ من العمر ١٨ عامًا.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة وخطيبها، بأنها كانت مخطوبة لوالد الطفلة عاطل يبلغ من العمر ١٩ عامًا لمدة عام ونصف، ويقطن بالقرية ذاتها، ولكن جمعتهما علاقة غير شرعية به، أسفرت عن حملها، وحاولت طوال المدة إخفاء الحمل، فيما طلبت منه الزواج ولكنه رفض، وتم فسخ الخطبة منذ شهور.

وأفادت التحقيقات مع المتهمة، بأنها أنجبت الطفلة في الخفاء، ووضعتها في غرفتها بمنزل أسرتها ولكن عقب ولادتها توفت، فأخبرت الخطيب، وقام بمساعدتها للتخلص من الطفلة ووضعها بمكان العثور، حتى عثر على الطفلة من خلال والدها في أثناء ذهابة للعمل في صباح اليوم التالي.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكان الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين قد تلقى بلاغا من أهالي قرية أبو رجوان، مفاده العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس بلاستيك بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرضيعة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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نيابة قضية زنا حبس فتاة النيابة

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