Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتعاش الأسهم الأوروبية مع إنحسار ضغوط البيع

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:56 ص
Advertisements
الاسهم الاوروبية
الاسهم الاوروبية
وكالات
Advertisements


انتعشت الأسهم الأوروبية بعدما مُنيت بأكبر خسائر منذ يونيو ‭ ‬2016 في الجلسة السابقة مع تقييم مستثمرين الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وسعت الأسواق حول العالم لتحقيق استقرار وكسب المؤشر ستوكس 600‭ ‬ نقطة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 %.

وبعدما هوى المؤشر الإيطالي 5.4% أمس الاثنين ، سجل اليوم الثلاثاء مكاسب 0.6 %. وتكافح إيطاليا أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا حيث بلغ عدد الحالات 220 إصابة فضلا عن وفاة سبعة أشخاص.

وتعافت أسهم شركات الطيران التي كانت الأكثر تضررا في الجلسة السابقة. وارتفعت اسهم لوفتهانزا وإيزي جت ورايان إير بين 0.6 و1.4 بالمئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الروبي

أخبار تهمك

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

منذ 43 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

مفاجآت في تشكيلة برشلونة ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 8 ساعات

كاراجر: لاعب واحد في العالم يتفوق على محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

"كل شيخ وله طريقة".. 3 روايات لانسحاب الزمالك من قمة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كاراجر: صلاح ليس في قوة ماني أو ذكاء فيرمينو ولا يقدر من ليفربول

منذ أقل من ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 13 ساعة

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أسهم أوروبا تحقق مكاسب فصلية متجاهلة مخاوف الحرب التجارية

البورصات الأوروبية تعزز مكاسبها وقطاع النفط يقود الصعود

مؤشر للأسهم الأوروبية يحقق أفضل سلسلة مكاسب في عقدين

هبوط أسهم أوروبا في ختام جلسة تعاملات الاثنين

البورصات الأوربية تتراجع في ختام التعاملات مع المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

أسهم أوروبا تصعد بدعم من أنباء تغلبت على مخاوف التجارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

عاجل.. انفجار أسلاك الكهرباء في محطة مترو غمرة

11:41 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

04:27 ص

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status