Advertisements
Advertisements
Advertisements

منى فاروق تحذر جمهورها من منتحلي شخصيتها على "إنستجرام"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:01 ص
Advertisements
منى فاروق
منى فاروق
الفجر الفني
Advertisements
أخلت الفنانة منى فاروق، مسؤليتها من أي حساب مزور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحمل علامة التوثيق، محذرة متابعيها من التعامل مع أي شخص مزور يحمل اسمها خلف حساب وهمي.

وكتبت منى فاروق عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام": "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على الإنستجرام ده، ومليش أكونت على فيس بوك وتويتر، كلها مزوره، وغير مسئوله عما يكتب فيها، وأي حاجه بتتكتب أو بتتقال من أي نوع، أنا غير مسؤله عنها تماما، وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح، وشكرا".


Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ حوالي 4 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

تفاصيل أول تصريح سياسي للقاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 12 ساعة

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 7 ساعات

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

04:27 ص

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status