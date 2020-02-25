منى فاروق تحذر جمهورها من منتحلي شخصيتها على "إنستجرام"

أخلت الفنانة منى فاروق، مسؤليتها من أي حساب مزور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحمل علامة التوثيق، محذرة متابعيها من التعامل مع أي شخص مزور يحمل اسمها خلف حساب وهمي.





وكتبت منى فاروق عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام": "يا جماعة أنا ماليش أي أكونت على الإنستجرام ده، ومليش أكونت على فيس بوك وتويتر، كلها مزوره، وغير مسئوله عما يكتب فيها، وأي حاجه بتتكتب أو بتتقال من أي نوع، أنا غير مسؤله عنها تماما، وهذا تصريح مني شخصيا للتوضيح، وشكرا".



