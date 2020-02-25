معجبة تعلن عن حبها لـ راشد الماجد أمام زوجها.. والفنان يرد











ورد عليها راشد الماجد قائلا: "امسكي راجلك شايفه يثاوب".



اجأت إحدى معجبات الفنان السعودي راشد الماجد، بالتصريح بحبها له وذلك عندما وقف يغني على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير الكويت 2020.وظهر في الفيديو السيدة وهي تعلو بصوتها وتقول لـ"الماجد" أحبك، وكانت هذه الواقعة أمام زوجها، فلم تخجل من الاعتراف باعجابها وحبها للفنان راشد الماجد أمام زوجها.