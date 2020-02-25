بمستهل التعاملات.. مؤشر سوق دبي المالي يفقد 13.7 نقطة من رصيده





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، هبط مؤشر السوق بنسبة 0.51% خاسرا 13.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2682.53 نقطة، بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها العقارات بضغوط هبوط أسهم إعمار ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 154.2 مليون سهم محققة ما قيمته 274.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2540 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 28 سهما، واستقرت 4 أسهم.





وتراجعت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.34%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.04%، فيما ارتفع قطاعى البنوك والاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم سوق دبى المالى بنسبة 4.24%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 19.8 مليون درهم.