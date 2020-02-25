Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع جماعي بمؤشرات البورصة .. و"السوقي" يفقد 800 مليون جنيه مع بداية الجلسة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:20 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية 

ستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 800 مليون جنيه ليصل في تلك اللحظات الي 680.3 مليار جنيه.
 

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13425 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1327 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الإثنين 24-2-2020

إختتمت المؤشرات الرئيسية جلسة  أمس الإثنين على تراجعات جماعية ، ليهوى الرئيسى فاقدا 246 نقطة ، بنسبة هبوط 1.8% ليغلق عند 13441 نفطة ، فيما أغلق السبعينى متساوى الأوزان على تراجعات كبيرة بلغت 3.16% ليغلق عند 1216.5 نقطة ، بقيم تداول متوسطة سجلت 709 مليون جنيه بمخطط سيولة 33.9% للشراء ، وحجم تداول 187 مليون سهم من خلال 24085 صفقة .


وخسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة نحو  13 مليار جنيه مسجلا 681.151 مليار جنيه بنهاية تداولات الإثنين ، فيما اغلقت جميع القطاعات بالمنطقة الحمراء على تراجعات متباينة كان انشطها من حيث قيم التداول قطاع العقارات ب 198 مليون جنيه بالنشاط على سهم مصر الجديدة للإسكان الذى هوى بخسارة 10% لينهى عند 17.01 جنيه للسهم بعد اعلان الشركة عن عدم تقديم اى عرض للاستحواذ على 10 % و ادارة الشركة بنسبة من ارباحها ، و الذى انعكس سلبا على اسهم القطاع ، يليه قطاع البنوك ب 152 مليون جنيه بالنشاط على سهم التجارى الدولى الذى تماسك اعلى ال 85 جنيه بمشتريات مؤسسية على السه‍م حدت من تراجعاته ، ثم يأتى قطاع الخدمات المالية بحوالي 74 مليون جنيه ، لتشهد الجلسة مبيعات عشوائية على كافة القطاعات و الاسهم مع تراجع البورصات العربية و العالمية بسبب تفاقم ازمة كورونا الذى زاد انتشاره فى العديد من الدول مهددا الاقتصاد العالمى ، ثم تأتى تصريحات وزير المالية بأن غياب السيولة و تراجع قيم التداول ليس له علاقة بضريبة الدمغة لتقضى هذه الرؤية المحدودة لما يدور فى أروقة البورصة كقطاع حيوى من الاقتصاد الكلى لتقضى على ما تبقى من آمال المستثمرين فى ارتداد السوق لاعلى فى إشارة بعدم الاكتراث بتلك الاخفاقات. المتتالية للبورصة و الخسائر التى تلم برأس مال الشركات المقيدة و التى وصلت اليوم فقط ل 13 مليار جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قم

أخبار تهمك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق صادم من القاضي محمد شرين حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

منذ حوالي 13 ساعة

عبد الحفيظ يبلغ لاعبي الأهلي بقرار الخطيب بعد انسحاب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء.. أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ يوم

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم 24-2-2020 kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا HD

منذ يوم

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

5.4 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية فى الأسبوع

التباين يسيطر على أداء البورصة المصرية بمستهل جلسة الخميس

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد بنسبة 0.88% في مستهل جلسة الثلاثاء

مشتريات الأجانب تقود البورصة للصعود 0.13% بمنتصف التعاملات

المؤشرالرئيسي للبورصة يتخطي حاجز الـ 14000 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:27 ص

رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

11:13 م

عاجل.. شركة السياحة تكشف مخطط الزمالك للانسحاب من القمة (فيديو)

03:30 ص

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

07:26 ص

ما لم يتوقعه احد.. عقوبة قاسية في انتظار الزمالك بعد الانسحاب

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status